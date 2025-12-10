Битва за Покровськ / © ТСН

Реклама

Російські загарбники мають просування на ключовому напрямку фронту в районі міст Покровськ і Мирноград.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Ворог просунувся у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська», — йдеться у повідомленні експертів.

Реклама

На опублікованій карті засвідчено встановлення контролю російськими окупаційними військами над ділянкою автотраси, яка сполучає Покровськ із Мирноградом. Окрім того, зафіксовано просування росіян на схід від Мирнограда.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська контролюють 13 км² Покровська, а Мирноград не перебуває в оточенні.

Він також пояснив, що частина позицій за 5–7 км від Покровська була відведена через те, що противник просочувався крізь них і подальше утримання цих позицій було недоцільним.

Раніше видання The Telegraph з посиланням на українських військових повідомило, що в боях за Покровськ основну загрозу становлять невеликі групи російських диверсантів, які непомітно просочуються до житлових кварталів, маскуються під місцевих або українських бійців і поступово руйнують оборону зсередини.