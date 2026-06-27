Міст через Керченську протоку

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В окупованому Криму призупинили роботу всіх дитячих таборів на тлі атак Сил оборони України по російській логістиці.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На початку літа окупаційна адміністрація заявляла про намір організувати оздоровлення сотень тисяч дітей із Росії та тимчасово окупованих територій України.

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Для реалізації цих планів російські регіони закуповували путівки до кримських санаторіїв і дитячих таборів, витрачаючи на це десятки й сотні мільйонів рублів.

Втім, уже 22 червня очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов оголосив про призупинення організованого дитячого відпочинку на півострові до 1 вересня.

Своє рішення він пояснив необхідністю «забезпечення громадської безпеки».

За інформацією ЗМІ, дітей із міжнародного дитячого центру «Артек» уже відправили додому або перевезли до дитячих таборів у Красноярському краї РФ.

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Водночас окупаційна влада уникає використання слова «евакуація». Натомість там стверджують, що «Крим просто робить тимчасову перерву на літо саме щодо таборів, а сімейний відпочинок з дітьми залишається без змін».

Раніше повідомлялося, що кампанія українських ударів по логістиці та інфраструктурі Криму перетворила його на острів без світла, води й пального.

Ми раніше інформували, що в окупованому Криму так звана «влада» запровадила режим надзвичайної ситуації. Загарбники пояснили це рішення потребою в оперативному врегулюванні економічних питань.

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