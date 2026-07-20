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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
377
Час на прочитання
1 хв

Окупанти скинули 9 бомб на українське місто: є "прильоти", жертви і багато поранених (фото)

Унаслідок атаки КАБами пошкоджено дев’ять багатоповерхівок і три медичні заклади.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пошкоджений будинок через удари по Краматорську

Пошкоджений будинок через удари по Краматорську / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 20 липня завдали масованого удару керованими авіабомбами по Краматорську Донецької області. Внаслідок влучання загинуло двоє людей, ще 10 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Уночі російські окупанти завдали удару по Краматорську, скинувши на місто дев’ять керованих авіабомб. Одна з них влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Унаслідок атаки пошкоджено загалом дев’ять багатоповерхівок і три медичні заклади.

Жертвами нічного обстрілу стали двоє людей, ще 10 отримали поранення.

Філашкін звернув увагу, що росіяни атакували мирних жителів у їхніх домівках, коли ті спали. Удару навмисно завдали вночі — у час, коли родини перебували у квартирах і були найбільш беззахисними.

«Це цинічне полювання на мирних жителів, єдина мета якого — вбити якомога більше українців і посіяти страх», — додав очільник ОВА.

Наслідки ударів по Краматорську 20 липня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Наслідки ударів по Краматорську 20 липня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Наслідки ударів по Краматорську 20 липня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Наслідки ударів по Краматорську 20 липня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Нагадаємо, 20 липня російські загарбники також вдарили КАБами по Запоріжжю. Унаслідок ранкової атаки загинула людина, ще п’ятеро поранено. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
377
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