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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
732
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1 хв

Окупанти скинули КАБ на село в Харківській області: є жертви

Загинула щонайменше одна людина.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Авіабомба.

Авіабомба.

Вранці 7 квітня російські загарбники атакували авіабомбою село Токарівка Друга Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Окупанти скинули КАБ на село Токарівка Друга Дергачівської ТГ”, - поінформував чиновник.

"Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, минулої ночі РФ вдарила балістикою по Києву та області. Російські війська запустили по шість балістичних ракет, але лише одну вдалось збити.

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