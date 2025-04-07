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Окупанти скинули КАБ на село в Харківській області: є жертви
Загинула щонайменше одна людина.
Вранці 7 квітня російські загарбники атакували авіабомбою село Токарівка Друга Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Окупанти скинули КАБ на село Токарівка Друга Дергачівської ТГ”, - поінформував чиновник.
"Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес", - наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, минулої ночі РФ вдарила балістикою по Києву та області. Російські війська запустили по шість балістичних ракет, але лише одну вдалось збити.