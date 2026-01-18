Окупанти тиснуть масою: бої тривають на підступах до Родинського та Світлого — оглядач

Російські військові / © Associated Press

На Покровському напрямку оборона агломерації нині відбувається переважно по лінії Світле — Родинське — Никанорівка, однак бої тривають також у самому Родинському та в північній частині Світлого.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соціальних мережах.

За його словами, російські війська діють без змін у тактиці та щодня намагаються проривати українську оборону десятками, а інколи й сотнями малих груп, тиснучи масою.

Водночас Мирошников зазначає, що просування ворога вдалося пригальмувати, хоча повністю зупинити атаки наразі не вдалося. Він додає, що темпи знищення окупантів поки що не випереджають їхнє поповнення саме на цьому напрямку, але тенденцію називає позитивною.

Оглядач наголосив, що оборона агломерації, ймовірно, триватиме й надалі, а утримання рубежів у районі цих населених пунктів має значення, яке виходить за межі суто оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, зимові погодні умови впливають на перебіг бойових дій, але не зупиняють їх. Російські війська намагаються використовувати тумани, снігопади та темний час доби для просування вперед, зокрема із застосуванням бронетехніки.

Водночас морози створюють однакові труднощі для обох сторін, а Сили оборони України ефективно протидіють спробам ворога, зокрема завдяки активному використанню безпілотників.