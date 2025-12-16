Окупанти в Криму "націоналізували" майно Усика: що забрали і чому

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Російська окупаційна влада в Криму оголосила про чергову хвилю незаконного вилучення активів, що належать українським фізичним та юридичним особам. До списку так званого «націоналізованого майна» потрапила власність всесвітньо відомого боксера Олександра Усика.

Про це заявив спікер так званого «регіонального парламенту» Володимир Константинов.

Причини та хто потрапив у «список»

Загалом до переліку внесли 84 об’єкти. Головною причиною окупанти називають «співпрацю з Україною» та підтримку Збройних Сил України. Представники окупаційної адміністрації звинуватили уродженця Сімферополя та почесного громадянина міста Олександра Усика в «підтримці нацистської ідеології».

Реклама

«Він неодноразово засуджував „СВО“ (так у РФ називають повномасштабну війну проти України, — ред.) і організовував збори коштів на потреби ЗСУ», — сказав представник окупаційної влади.

Хто ще потрапив під удар

Окрім майна боксера, загарбники «віджали» активи низки інших осіб та компаній:

Ігор Франчук - політик та радник віцепрем’єра України втратив контроль над компаніями ТОВ «Ліласте» та ТОВ «Кримська школа „Тескао“».

Промислові об’єкти. До списку потрапили ТОВ «Таврида-Плаза», ТОВ «Елеватор Жовтневе» та активи ПАТ «Шахта імені О. Ф. Засядька» (зокрема, санаторій на узбережжі).

Військовослужбовці. Окупанти почали забирати майно українців, які зараз зі зброєю в руках захищають країну. Проти деяких із них на півострові цинічно порушили «справи про держзраду».

Нагадаємо, Усик назвав єдиного боксера, з яким він та брати Клички ніколи не зрівняються.

Раніше повідомлялося, помічник президента Росії Володимира Путіна з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Україна вже ніколи не поверне тимчасово окупований Крим.