Окупанти в паніці перекидають засоби ППО і РЕБ з Криму до Херсонщини - "Атеш"

Російський солдат / © Associated Press

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На тлі значних втрат у російській армії окупанти вирішили перекидати техніку з тимчасово окупованого Криму на Херсонський напрямок.

Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

Агенти руху окремо зазначають про зростання паніки серед російських військових на Херсонщині.

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«Після серйозних втрат у районі лінії бойового зіткнення командування вживає термінових заходів щодо посилення оборони — зокрема, за рахунок перекидання техніки з Криму», — йдеться у повідомленні.

За даними джерел партизанів, до регіону активно доправляються комплекси радіоелектронної боротьби, включаючи систему «Поле-21», призначену для придушення зв’язку та протидії українським БПЛА, артилерії та авіації. Також фіксується зростання кількості засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямів.

В «Атеш» кажуть, що цей поспіх викликаний не лише втратами техніки, а й високою смертністю серед російських солдатів.

Нагадаємо, представники партизанського руху "Атеш" виявили нові укріплення та об'єкти російської армії у тимчасово окупованому Криму.