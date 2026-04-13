Росіяни вдарили дронами по одній з областей: спалахнув вогонь

Ліквідація пожежі на Кіровоградщині після російської атаку у ніч проти 13 квітня / © https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Російська армія атакувала Кіровоградську область безпілотниками у ніч проти 13 квітня. Через ворожі удари на одному з об’єктів спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Внаслідок атаки дронами на одному з об’єктів у Кропивницькому районі зайнялася пожежа. До ліквідації займання залучили всі необхідні підрозділи ДСНС, і на цей момент вогонь уже повністю загасили.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі у Кропивницькому пролунав вибух, після якого, за повідомленнями соцмереж та відео очевидців, на місці імовірного влучання спалахнула пожежа.

Додамо, що 13 квітня росіяни також атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, спричинивши займання. За словами очільника ОВА Івана Федорова, минулося без постраждалих. Загалом протягом доби окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах області.