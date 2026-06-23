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Окупанти вдарили одразу трьома керованими авіабомбами: Федоров повідомив про влучання і жертви
Ворог завдав удару керованими авіабомбами по одному з населених пунктів регіону.
Унаслідок російської атаки на Запорізький район 23 червня загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, російські війська скинули три керовані авіабомби на село Мар’ївка.
«Три керованих авіабомби ворог скинув на Мар’ївку. Одна жінка загинула. Ще дві — отримали поранення», — зазначив Федоров.
Унаслідок атаки пошкоджено магазин та житлові будинки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.
Нагадаємо, вдень 23 червня армія РФ завдала балістичного ракетного удару по Україні. Є «прильоти» у місті Кривий Ріг.
А зранку того ж дня Запоріжжя сколихнули вибухи. РФ атакувала у місті приватну стоянку. На її території спалахнули автомобілі. Одна людина дістала травми.