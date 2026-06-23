Окупанти вдарили одразу трьома керованими авіабомбами: Федоров повідомив про влучання і жертви

Жінка загинула, ще дві - поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

Унаслідок російської атаки на Запорізький район 23 червня загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська скинули три керовані авіабомби на село Мар’ївка.

Реклама

«Три керованих авіабомби ворог скинув на Мар’ївку. Одна жінка загинула. Ще дві — отримали поранення», — зазначив Федоров.

Унаслідок атаки пошкоджено магазин та житлові будинки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

Нагадаємо, вдень 23 червня армія РФ завдала балістичного ракетного удару по Україні. Є «прильоти» у місті Кривий Ріг.

Реклама

А зранку того ж дня Запоріжжя сколихнули вибухи. РФ атакувала у місті приватну стоянку. На її території спалахнули автомобілі. Одна людина дістала травми.

Новини партнерів