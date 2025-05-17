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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Окупанти вдарили по автобусу з цивільними: в Сумській області оголосили День жалоби

9 людей загинули, ще 7 поранені — росіяни вдарили по автобусу під Білопіллям.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
День жалоби в Сумській області

День жалоби в Сумській області / © Pexels

У суботу, 17 травня, росіяни вдарили по рейсовому автобусу. В Сумській області оголосили 17-18 травня Днем жалоби.

Про це повідомила Сумська ОВА.

«В ці дні на території області на знак скорботи за загиблими на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний Прапор України Розпорядженням рекомендовано відмінити в Дні жалоби проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань, а також обмежити трансляцію в ефірі регіональних телерадіокомпаній розважальних передач», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що окупанти вдарили безпілотником по рейсовому автобусу, який перевозив цивільних на евакуацію. Загинули 9 людей, ще 7 отримали поранення. Серед жертв переважно пенсіонерки.

«Наразі місцева влада встановлює особи деяких загиблих — переважно це жінки пенсійного віку. Поранених доправили до лікарні в Сумах», — заявив голова Білопільської громади Юрій Зарко.

Нагадаємо, зранку російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля — Суми.

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