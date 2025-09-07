Окупанти вдарили по мосту у Кременчуці: рух перекрито

Полтавщина пережила атаку / © Getty Images

У Кременчуці Полтавської області внаслідок нічної атаки російських ударних дронів пошкоджено міст через Дніпро. Рух ним наразі перекрито.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За даними ОВА, в області зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Зокрема, у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств.

Моніторингові пабліки писали про атаку приблизно двадцяти «Шахедів» на місто.

Нагадаємо:

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.

Відомо також, що Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в об’єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше троє людей, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. На місці триває аварійно-рятувальна операція.

У Печерському районі міста Києві внаслідок ймовірного збиття БпЛА під час атаки 7 вересня, сталося загоряння в урядовій будівлі. За останніми даними, загинули жінка та маленька дитина. Зараз відомо про 17 поранених. Вони отримують медичну допомогу.

На Сумщині під час атаки загинула жінка, поранення отримала 9-річна дитина.