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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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55
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Окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині: чимало поранених

Агресор продовжує гатити по цивільних.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Нікополя

Обстріл Нікополя

Армія РФ вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є 12 постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни завдали поранень місцевим, вдаривши дроном-камікадзе.

“Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані”, — наголосили у відомстві.

Пошкоджені гуртожиток та 5 авто. Обстеження території продовжується.

Раніше ворог майже два десятки разів за день агресор бив по Нікопольщині.

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