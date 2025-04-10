- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині: чимало поранених
Агресор продовжує гатити по цивільних.
Армія РФ вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є 12 постраждалих.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни завдали поранень місцевим, вдаривши дроном-камікадзе.
“Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані”, — наголосили у відомстві.
Пошкоджені гуртожиток та 5 авто. Обстеження території продовжується.
Раніше ворог майже два десятки разів за день агресор бив по Нікопольщині.