Окупанти вдарили по обласному центру України: є постраждалі, де був "приліт"

Атака російськими дронами / © tsn.ua

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Російська армія 11 листопада атакувала Полтаву, влучивши по приватному підприємству і пошкодивши приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих через ворожий удар.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Вранці росіяни завдали удару по Полтаві: зафіксовано влучання на території приватного підприємства, де спалахнула пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

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За попередніми даними, троє людей отримали травми.

Дяківнич згодом додав, що ворожий дрон впав на ще одній локації у Полтаві. За попередніми даними, пошкоджено приватний будинок.

Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Атака на Україну 11 листопада — що відомо

Нагадаємо, російські загарбники атакували енергетичну, транспортну та паливну інфраструктуру Черкащини й Житомирщини. В Уманському районі частина споживачів залишається без світла. На Житомирщині пошкоджено житлові будинки, підприємство та щонайменше 20 авто. Поранення отримали четверо людей.

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11 листопада ворог завдав ударів по Хмельницькій та Рівненській областях. На Хмельниччині — пошкодження на території підприємства, травмувалася одна людина. На Рівненщині пошкоджено три приватні житлові будинки, однак за попередніми даними, постраждалих немає.

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