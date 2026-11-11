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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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657
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Окупанти вдарили по обласному центру України: є постраждалі, де був "приліт"

Через ворожі удари по місту горить територія приватного підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атака російськими дронами

Атака російськими дронами / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія 11 листопада атакувала Полтаву, влучивши по приватному підприємству і пошкодивши приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих через ворожий удар.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вранці росіяни завдали удару по Полтаві: зафіксовано влучання на території приватного підприємства, де спалахнула пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

За попередніми даними, троє людей отримали травми.

Дяківнич згодом додав, що ворожий дрон впав на ще одній локації у Полтаві. За попередніми даними, пошкоджено приватний будинок.

Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Атака на Україну 11 листопада — що відомо

Нагадаємо, російські загарбники атакували енергетичну, транспортну та паливну інфраструктуру Черкащини й Житомирщини. В Уманському районі частина споживачів залишається без світла. На Житомирщині пошкоджено житлові будинки, підприємство та щонайменше 20 авто. Поранення отримали четверо людей.

11 листопада ворог завдав ударів по Хмельницькій та Рівненській областях. На Хмельниччині — пошкодження на території підприємства, травмувалася одна людина. На Рівненщині пошкоджено три приватні житлові будинки, однак за попередніми даними, постраждалих немає.

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Коментарі (1)
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