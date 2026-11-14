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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі Дніпра: що відомо про наслідки

Російські окупаційні війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Дніпра, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Удар по Дніпру

Удар по Дніпру

У суботу, 14 листопада, російські війська атакували Дніпро, поціливши по об’єкту транспортної інфраструктури міста.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram.

За попередньою інформацією очільника регіону, внаслідок ворожого обстрілу люди не постраждали.

Наразі фахівці працюють на місці влучання та встановлюють точні масштаби руйнувань.

Перед цим ворог завдав ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий та 10 поранених, серед них — дитина. Четверо жінок, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.

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