Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі Дніпра: що відомо про наслідки

Удар по Дніпру

Реклама

У суботу, 14 листопада, російські війська атакували Дніпро, поціливши по об’єкту транспортної інфраструктури міста.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram.

Реклама

За попередньою інформацією очільника регіону, внаслідок ворожого обстрілу люди не постраждали.

Реклама

Наразі фахівці працюють на місці влучання та встановлюють точні масштаби руйнувань.

Перед цим ворог завдав ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий та 10 поранених, серед них — дитина. Четверо жінок, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.

Новини партнерів

Новини партнерів