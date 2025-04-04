Окупанти вдарили по залізничному вокзалу в одній з областей: деталі (фото)

Потяг "Укрзалізниці". / © t.me/UkrzalInfo

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У п'ятницю, 4 квітня, російська армія завдала удару по залізничному вокзалу міста Семенівка, що в Чернігівській області.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

“Залізнична інфраструктура під ворожим обстрілом. Сьогодні російські терористи завдали удару по вокзалу Семенівки в Чернігівській області”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в результаті прямого влучення в приміщення вокзалу пошкоджено дах будівлі та вікна. Минулося без жертв та постраждалих.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ масовано вдарила по Харкову. Через російську атаку загинуло п’ять осіб. Крім того, понад 30 - отримали поранення.

Дата публікації 12:15, 04.04.25 Кількість переглядів 8 Серія вибухів у Харкові! Росіяни прицільно гатили в будинки! Загиблі!