Окупанти вдарили по житловому сектору Запоріжжя: що відомо про наслідки атаки

РФ атакувала Запоріжжя / © Associated Press

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Російські загарбники у ніч проти 12 вересня завдали атакували Запоріжжя ударним безпілотником.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

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Він заявив, що ворог завдав удару по приватному сектору, в результаті чого виникли пожежі та є руйнування.

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«За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди», — йдеться у повідомленні.

Пізніше він заявив, що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня росіяни атакували автозаправки в кількох районах Києва, а вдень — офісну будівлю.

Ми раніше інформували, що під час російського удару по торговельному центру в Сумах загинули 21-річна студентка медінституту Таїсія Москвіна та випускник СНАУ Максим Максименко.

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