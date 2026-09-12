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Окупанти вдарили по житловому сектору Запоріжжя: що відомо про наслідки атаки
За попередньою інформацією постраждало двоє людей.
Російські загарбники у ніч проти 12 вересня завдали атакували Запоріжжя ударним безпілотником.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Він заявив, що ворог завдав удару по приватному сектору, в результаті чого виникли пожежі та є руйнування.
«За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди», — йдеться у повідомленні.
Пізніше він заявив, що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей.
Раніше повідомлялося, що 11 вересня росіяни атакували автозаправки в кількох районах Києва, а вдень — офісну будівлю.
Ми раніше інформували, що під час російського удару по торговельному центру в Сумах загинули 21-річна студентка медінституту Таїсія Москвіна та випускник СНАУ Максим Максименко.