ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

Окупанти вдарили по житловому сектору Запоріжжя: що відомо про наслідки атаки

За попередньою інформацією постраждало двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
РФ атакувала Запоріжжя

РФ атакувала Запоріжжя / © Associated Press

Російські загарбники у ніч проти 12 вересня завдали атакували Запоріжжя ударним безпілотником.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що ворог завдав удару по приватному сектору, в результаті чого виникли пожежі та є руйнування.

«За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди», — йдеться у повідомленні.

Пізніше він заявив, що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня росіяни атакували автозаправки в кількох районах Києва, а вдень — офісну будівлю.

Ми раніше інформували, що під час російського удару по торговельному центру в Сумах загинули 21-річна студентка медінституту Таїсія Москвіна та випускник СНАУ Максим Максименко.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie