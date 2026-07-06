Росіяни атакують АЗС у прифронтових областях / © Associated Press

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Сьогодні, 6 липня, у Запоріжжі окупанти вдарили по АЗС. За останніми даними, троє осіб постраждали.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Від ранку росіяни атакують автозаправочні станції у обласному центрі. За попередньою інформацією, внаслідок одного з ударів постраждали три людини. На місцях працюють екстрені служби», — зазначив він.

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Удари РФ по АЗС — останні новини

У відповідь на удари українських дронів по НПЗ у Росії та бензовозах, які везуть паливо до Криму та на окуповані території, Росія почала бити по автозаправках в Україні. Лише в ніч проти 3 липня російська армія чотири рази атакувала АЗС у Сумській області, внаслідок чого постраждали чотири особи.

У Дніпропетровській області також у ніч проти 3 липня було завдано удару по АЗС у Софіївській громаді: там загинула жінка, ще троє людей було поранено, на станції почалася пожежа.

Крім цього, росіяни здійснили серію масштабних атак на заправки у Полтавській та Харківській областях. За інформацією директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, це призвело до значних пожеж та руйнувань об’єктів паливної інфраструктури.

5 липня внаслідок ворожого обстрілу автозаправки на Хаківщині загинув чоловік, ще троє людей постраждали.

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