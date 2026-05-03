Наслідки атаки / © Поліція Херсонської області

Сьогодні, 3 травня, близько 5.40 у Дніпровському районі Херсона росіяни з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Загинув чоловік.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

«Травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік. Його особу наразі встановлюють. Ще 4 постраждалих — 63-річну жінку та чоловіків 48, 61 та 55 років доправлено до лікарні. В них — мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу», — зазначив він.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, автобуси, цивільні автомобілі, гараж.

2 травня росіяни з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Серед загиблих — комунальник та жінка. Також багато постраждалих.

19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.

24 квітня у передмісті Херсона окупанти з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей.

