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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Окупанти відступають із півдня: на Кінбурнській косі майорить український прапор (відео)

Українські сили завдали удару по окупантах на Кінбурнській косі, що змусило їх залишити свої рубежі із позицій.

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Кінбурнська коса

Кінбурнська коса / © instagram.com/nikvesti

Сили оборони змусили окупантів відступити із позицій на півдні. На Кінбурнській косі підняли український прапор.

Про це повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗС України у четвер, 25 червня.

Українські сили завдали удару по окупантах на Кінбурнській косі, що змусило їх залишити свої рубежі із займаних позицій. Хто залишився живим, проводять евакуацію.

«Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. Ми не зупиняємося!», — зазначили військові та опублікували відео, як український прапор майорить на півдні.

Також там зробили тривожну заяву для російської армії. Військові пообіцяли, що «танки все ж дійдуть до Джанкоя!».

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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