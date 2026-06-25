Окупанти відступають із півдня: на Кінбурнській косі майорить український прапор (відео)

Кінбурнська коса / © instagram.com/nikvesti

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Сили оборони змусили окупантів відступити із позицій на півдні. На Кінбурнській косі підняли український прапор.

Про це повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗС України у четвер, 25 червня.

Українські сили завдали удару по окупантах на Кінбурнській косі, що змусило їх залишити свої рубежі із займаних позицій. Хто залишився живим, проводять евакуацію.

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«Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. Ми не зупиняємося!», — зазначили військові та опублікували відео, як український прапор майорить на півдні.

Також там зробили тривожну заяву для російської армії. Військові пообіцяли, що «танки все ж дійдуть до Джанкоя!».

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