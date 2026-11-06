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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Окупанти влаштували пекло на Київщині — пошкоджена енергоструктура, горіли будинки

Уночі під ворожий удар потрапили три райони. За останніми даними, постраждали троє осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рятувальник

Рятувальник / © Associated Press

Уночі росіяни атакували Київську область — у Бориспільському районі травми отримали троє осіб.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

«Сталася пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Обидві споруди повністю знищені. Троє місцевих жителів зазнали травм. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік — черепно-мозкову травму та садна кінцівки», — зазначив він.

Ситуація в інших районах

У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також в Обухівському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

На місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Атака по Україні — останні новини

Зазначимо, від вечора 5 листопада до ранку наступного дня російські війська атакували Україну 227 безпілотниками. ППО знешкодила 196 з них, зокрема 70 реактивних «Шахедів». Проте в 14 місцях фіксують влучання, у восьми — падіння уламків. Зокрема, під ударом вночі була Кіровоградщина. Там постраждали троє людей, зруйновано приватний будинок.

Сьогодні росіяни завдали удару по Кам’янському. Пошкоджений спортивний комплекс. Там зайнялася пожежа. Постраждала 60-річна жінка.

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