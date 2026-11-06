Рятувальник / © Associated Press

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Уночі росіяни атакували Київську область — у Бориспільському районі травми отримали троє осіб.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

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«Сталася пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Обидві споруди повністю знищені. Троє місцевих жителів зазнали травм. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік — черепно-мозкову травму та садна кінцівки», — зазначив він.

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Ситуація в інших районах

У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також в Обухівському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

На місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Атака по Україні — останні новини

Зазначимо, від вечора 5 листопада до ранку наступного дня російські війська атакували Україну 227 безпілотниками. ППО знешкодила 196 з них, зокрема 70 реактивних «Шахедів». Проте в 14 місцях фіксують влучання, у восьми — падіння уламків. Зокрема, під ударом вночі була Кіровоградщина. Там постраждали троє людей, зруйновано приватний будинок.

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Сьогодні росіяни завдали удару по Кам’янському. Пошкоджений спортивний комплекс. Там зайнялася пожежа. Постраждала 60-річна жінка.

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