Окупанти влучили в будинок у Запорізькій області: двоє людей загинули

Росіяни вгатили у будинок / © Associated Press

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Російська армія завдала ударів із реактивної системи залпового вогню по прифронтовому селу Степногірськ Запорізької області. Один із снарядів влучив у приватний житловий будинок та зруйнував його.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«На місці обстрілу виникла пожежа. Рятувальники виявили на місці пожежі тіла 66-річного чоловіка та 74-річної жінки», — зазначив він.

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Нагадаємо, у ніч проти 27 липня російська армія атакувала Україну 83 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО знешкодила 78 ворожих дронів.

Українська протиповітряна оборона збила або подавила 78 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Були влучання пʼяти БпЛА у трьох місцях, ще у двох — впали уламки.