Окупанти вночі вдарили по Одесі: пошкоджено інфраструктуру

Одеса / © Аліна Онопа, ТСН.ua

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У ніч проти 1 вересня російські окупаційні війська знову завдали удару по Одесі. У місті лунали гучні вибухи, є руйнування інфраструктурних об’єктів.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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За словами Лисака, загрозу вдалося мінімізувати завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони.

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«Вночі ворог продовжив терор Одеси. Було гучно. Пошкоджена інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякуємо нашим Силам оборони за захист», — зазначив голова МВА.

Попри нічний терор, місто входить у новий навчальний рік. Сьогодні, 1 вересня, до шкіл Одеси уперше підуть близько 5 500 першокласників. Очільник МВА наголосив, що за кожним із цих дітей стоїть родина, яка попри війну залишається вдома, будує плани та пов’язує майбутнє з рідним містом.

Нагадаємо, Одеса та Одеська область опинилися під масованою атакою з боку Росії ввечері 31 серпня. У місті вже фіксуються проблеми з електропостачанням. Через атаку постраждала інфраструктура.

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