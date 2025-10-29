ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6344
Час на прочитання
1 хв

Окупанти встановили російський прапор на стелі Покровська (відео)

Роз’яснень щодо ситуації з розміщенням прапора РФ на стелі Покровська поки немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Окупанти встановили російський прапор на стелі Покровська. Невтішне видовище потрапило на відео.

Кадри оприлюднила журналістка ТСН Юлія Кирієнко.

«Російська ганчірка на стелі Покровська. Ви все бачите самі. Всі інші слова зайві», — написала журналістка.

Як відомо, ворог перебуває на підступах до міста.

Раніше у DeepState спрогнозували критичну ситуацію довкола Покровська. Фіксують засідки піхоти, активну роботу ворожих дронів, які допомагають здійснювати ураження по переміщеннях на позиції, забезпеченню тощо. РФ робить усе можливе, щоб знищити нашу логістику і розпочати потроху поглинати місто.

«Противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність», — йдеться у повідомленні.

Як наголошує DeepState, зараз вкрай важливо заблокувати шляхи просочення противника і провести комплексну зачистку уражених районів. Йдеться про організовану роботу бригадними силами, а не лише невеликими групами. Аналітики застерігають: ситуація в Покровську на межі критичної. Вона продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно.

Дата публікації
Кількість переглядів
6344
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie