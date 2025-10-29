Окупанти встановили російський прапор на стелі Покровська (відео)

Покровськ / © Associated Press

Окупанти встановили російський прапор на стелі Покровська. Невтішне видовище потрапило на відео.

Кадри оприлюднила журналістка ТСН Юлія Кирієнко.

Окупанти встановили російський прапор на стелі Покровська

«Російська ганчірка на стелі Покровська. Ви все бачите самі. Всі інші слова зайві», — написала журналістка.

Як відомо, ворог перебуває на підступах до міста.

Раніше у DeepState спрогнозували критичну ситуацію довкола Покровська. Фіксують засідки піхоти, активну роботу ворожих дронів, які допомагають здійснювати ураження по переміщеннях на позиції, забезпеченню тощо. РФ робить усе можливе, щоб знищити нашу логістику і розпочати потроху поглинати місто.

«Противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність», — йдеться у повідомленні.

Як наголошує DeepState, зараз вкрай важливо заблокувати шляхи просочення противника і провести комплексну зачистку уражених районів. Йдеться про організовану роботу бригадними силами, а не лише невеликими групами. Аналітики застерігають: ситуація в Покровську на межі критичної. Вона продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно.