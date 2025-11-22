- Дата публікації
Окупанти захопили Одрадне та Бологівку на Харківщині на кордоні з РФ — DeepState
Ворог також просунувся біля Двурічанського на цій самій ділянці.
Російські окупаційні війська захопили Одрадне і Бологівку в Харківській області на кордоні з Росією, і просунулися біля Дворічанського на цій же ділянці.
Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState у суботу, 22 листопада.
Крім цього, російські військові просунулися біля Красного Лиману під Мирноградом, а також у Високому та Зеленому Гаї під Гуляйполем Запорізької області.
«Ворог окупував Одрадне та Бологівку, а також просунувся поблизу Дворічанського, Червоного Лиману, у Зеленому Гаю та Високому», — йдеться у повідомленні OSINT-проєкту у телеграм-каналі.
Нагадаємо, російські окупанти з південної частини Покровська просуваються до центральної частини міста, яка поступово переходить під контроль ворога.