Російські військові / © Associated Press

Російські окупаційні війська захопили Одрадне і Бологівку в Харківській області на кордоні з Росією, і просунулися біля Дворічанського на цій же ділянці.

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState у суботу, 22 листопада.

Крім цього, російські військові просунулися біля Красного Лиману під Мирноградом, а також у Високому та Зеленому Гаї під Гуляйполем Запорізької області.

«Ворог окупував Одрадне та Бологівку, а також просунувся поблизу Дворічанського, Червоного Лиману, у Зеленому Гаю та Високому», — йдеться у повідомленні OSINT-проєкту у телеграм-каналі.

Нагадаємо, російські окупанти з південної частини Покровська просуваються до центральної частини міста, яка поступово переходить під контроль ворога.