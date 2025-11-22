ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Окупанти захопили Одрадне та Бологівку на Харківщині на кордоні з РФ — DeepState

Ворог також просунувся біля Двурічанського на цій самій ділянці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російські окупаційні війська захопили Одрадне і Бологівку в Харківській області на кордоні з Росією, і просунулися біля Дворічанського на цій же ділянці.

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState у суботу, 22 листопада.

Крім цього, російські військові просунулися біля Красного Лиману під Мирноградом, а також у Високому та Зеленому Гаї під Гуляйполем Запорізької області.

«Ворог окупував Одрадне та Бологівку, а також просунувся поблизу Дворічанського, Червоного Лиману, у Зеленому Гаю та Високому», — йдеться у повідомленні OSINT-проєкту у телеграм-каналі.

Нагадаємо, російські окупанти з південної частини Покровська просуваються до центральної частини міста, яка поступово переходить під контроль ворога.

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie