Окупанти застосовують нову тактику на Краматорському напрямку: у ЗСУ повідомили деталі

Бої на Донеччині / © ТСН.ua

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися невеликими групами до п’яти осіб, особливо у темну пору доби та під час погіршення погоди.

Про це в ефірі Армія TV розповів старший офіцер відділення комунікації 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського Іван Гарапко.

«Тактика ворога не міняється — вони намагаються просунутись маленькими групами, користуючись погіршенням погоди. Але їх вдається стримувати, вдається відбити, тому ситуація, як то кажуть, напружена, але контрольована» — сказав він.

Інтенсивність спроб просування ворожої піхоти зростає під час погіршення погодних умов.

«Переважно до п’яти людей, найчастіше в темну пору доби, або, як то кажуть, „по сіряку“. Інтенсивність доволі висока, вони постійно намагаються це робити. Але як тільки відбувається погіршення погоди, коли не можуть літати дрони, то інтенсивність, відповідно, зростає», — пояснив офіцер.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, старший лейтенант, експерт аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник заявив, що вже 2026-го року розпочнеться битва за Слов’янськ на Донеччині. Військовий додав, що «це невідворотно».