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Окупанти знову у "мінусі": Генштаб оновив втрати РФ
Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 412 250 осіб.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1 200 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати росіян у військовій техніці становлять:
танків — 12 097 (+9)
бойових броньованих машин — 24 899 (+5)
артилерійських систем — 45 508 (+57)
РСЗВ — 1 917
засобів ППО — 1 478 (+5)
літаків — 436
гелікоптерів — 353
наземних робототехнічних комплексів — 1 848 (+15)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 394 846 (+2 129)
крилатих ракет — 4 887 (+37)
кораблів і катерів — 33
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 117 085 (+399)
спеціальної техніки — 4 394 (+5)
Як повідомлялося, за даними росЗМІ, РФ може піти на нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми. За словами близького до внутрішньополітичного блоку «фюрера» джерела, тему мобілізації почали обговорювати через те, що ситуація розвивається не так, як очікував Кремль.