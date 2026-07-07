ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
1 хв

Окупанти знову у "мінусі": Генштаб оновив втрати РФ

Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 412 250 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Окупант

Окупант / © Associated Press

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1 200 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати росіян у військовій техніці становлять:

  • танків — 12 097 (+9)

  • бойових броньованих машин — 24 899 (+5)

  • артилерійських систем — 45 508 (+57)

  • РСЗВ — 1 917

  • засобів ППО — 1 478 (+5)

  • літаків — 436

  • гелікоптерів — 353

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 848 (+15)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 394 846 (+2 129)

  • крилатих ракет — 4 887 (+37)

  • кораблів і катерів — 33

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 117 085 (+399)

  • спеціальної техніки — 4 394 (+5)

Як повідомлялося, за даними росЗМІ, РФ може піти на нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми. За словами близького до внутрішньополітичного блоку «фюрера» джерела, тему мобілізації почали обговорювати через те, що ситуація розвивається не так, як очікував Кремль.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
323
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie