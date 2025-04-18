Окупанти жорстоко атакували Дніпропетровщину: що відомо про наслідки

Росіяни били дронами та ракетами / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Сьогодні, 18 квітня, вибухи пролунали у Дніпропетровській області — працювала ППО. Знищили 3 БпЛА і 3 ракети.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Що відомо про атаку

Унаслідок ракетної атаки у самому Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс.

У Підгородному зайнялася суха трава. Понівечені приватні будинки і теплиці.

У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили.

Ніхто не постраждав.

Як і в Зеленодольській громаді Криворізького району, по якій російська армія влучила FPV-дроном. Горіла суха трава.

Під ударом перебувала також Синельниківщина. А саме — Слов’янська громада. Зайнялися будівля, що не експлуатується, та авто. Пошкоджені ліцей, дитсадок, три десятки приватних будинків і кілька машин.

«По Нікопольщині агресор бив дронами-камікадзе, обстрілював з РСЗВ „Град“. Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Побиті багатоповерхівка, приватна оселя, авто, лінія електропередач та газогін. Минулося без загиблих та поранених», — додали у відомстві.

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Раніше повідомлялося, що Харків пережив потужний ракетний удар. Що про це відомо — читайте у новині.