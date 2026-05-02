Окупанти заявила про масштабні відключення світла в Херсонській і Запорізькій областях

Блекаут / © iStock

Реклама

На тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей України сталися масштабні відключення електроенергії. Точні причини знеструмлень представники окупаційної адміністрації не уточнюють.

За словами призначеного РФ так званого «губернатора» Запорізької області Євгена Балицького, короткочасні перебої з електропостачанням зачепили практично всі населені пункти регіону. Він також зазначив, що наразі тривають відновлювальні роботи.

Раніше у його телеграм-каналі повідомлялося про нібито «високу активність безпілотників противника».

Реклама

Водночас, за інформацією ТАСС із посиланням на окупаційне підприємство «Херсоненерго», через аварійні відключення без електрики залишилися всі 14 округів Херсонської області.

Інші деталі щодо причин інциденту та термінів повного відновлення електропостачання наразі не повідомляються.

Ворог продовжує масовано атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Реклама

Новини партнерів