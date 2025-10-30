ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
42
1 хв

Окупована Луганщина залишилася без світла: що відомо про колапс

Причину аварії на ТЕС Луганщини встановлюють.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Світло

Світло / © ТСН

В усій окупованій Луганській області зникло світло. За даними місцевої «влади», причиною стала аварія на енергомережах.

Про це повідомляє ASTRA.

Деталі про світло на Луганщині

Жителі окупованого міста Щастя повідомляють про надзвичайний стан на місцевій ТЕС. Місцеві ЗМІ повідомляють, що аварія спричинила зупинку котельних та насосних станцій.

Призначений росіянами «губернатор» регіону Леонід Пасічник зібрав екстрене засідання штабу із забезпечення безпеки електропостачання регіону.

“Чи стала аварія наслідком атаки, невідомо”, — пишуть в ASTRA.

Раніше стало відомо про удар дронів по окупантах на Луганщині.

Так, у ніч проти 19 серпня далекобійні дрони СБУ завдали ударів по складах боєприпасів у тимчасово окупованому Білокуракиному Луганської області та підірвали їх.

