Окуповані міста опинилися на межі комунального колапсу: світла немає днями, бензин — по 220 рублів

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Координатори партизанського руху «АТЕШ» зібрали від своїх агентів інформацію про ситуацію у тимчасово окупованих Бердянську, Мелітополі, Донецьку, Маріуполі та Криму.

За даними руху, комунальна інфраструктура в окупованих містах перебуває у критичному стані.

Світла немає кілька діб поспіль

У Бердянську та Мелітополі відключення електроенергії можуть тривати від чотирьох до шести днів поспіль. Після відновлення подавання електрики напруга у мережі коливається від 123 до 195 вольтів.

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Через значні перепади напруги у жителів виходить з ладу побутова техніка, а в електромережах стаються нові аварії.

У тимчасово окупованому Криму, як стверджує «АТЕШ», запроваджено режим надзвичайної ситуації техногенного характеру. В Алушті, Ялті та Саках електроенергія може бути відсутня від двох до чотирьох діб.

У Севастополі діють графіки відключень. Через стрибки напруги періодично зупиняється електротранспорт.

У Донецьку регулярно стаються аварії на підстанціях. Зокрема, у Кіровському районі одночасно вийшли з ладу 65 трансформаторів. Без електропостачання залишилися близько шести тисяч абонентів.

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Люди залишаються без води

У Мелітополі через відключення насосних станцій зникає водопостачання. У районах Юрівка та Піщана води немає вже понад вісім днів.

У Бердянську через відсутність електроенергії на очисних спорудах виник дефіцит питної води. За інформацією руху, з кранів місцевих жителів може текти іржава технічна вода.

У Донецьку та Маріуполі воду подають за графіками. Місцеві жителі масово роблять запаси, побоюючись повної зупинки системи водопостачання.

Бензин продають за талонами

У Криму на автозаправних станціях запровадили обмеження — до 20 літрів пального на один автомобіль. Бензин відпускають за талонами та QR-кодами, а заправляти пальне у каністри заборонено.

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У Бердянську на тлі дефіциту ціна бензину марки АІ-95, за даними «АТЕШ», сягає 220 рублів за літр.

Водночас на контрольному пункті «Чонгар» та біля Кримського мосту утворюються черги з 600–700 автомобілів. Причиною заторів називають проведення ручних оглядів транспорту.

У партизанському русі наголосили, що погіршення ситуації є наслідком російської окупації та війни, яку Кремль розв’язав проти України.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Бєлгород масовано атакували дрони: спалахнули квартири та авто, зникли світло і вода

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