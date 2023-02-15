Окуповані Севастополь, Сімферополь, Керч та Ялта забарвились в українську символіку: фото і відео

Українці обов’язково повернуть свої домівки, наголошують в ОК "Південь".

В незаконно анексованому росіянами Криму низка тимчасово окупованих міст забарвились в українську символіку - на вулицях помітили синьо-жовті листівки та проукраїнські написи.

Про це пише спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров у Telegram.

Так, у містах тимчасово окупованого Криму з'явилися синьо-жовті плакати і написи: "Слава ЗСУ", "Севастополь - українське місто", "Севастополь - Україна, ЗСУ поруч" тощо. Таким чином на українському півострові продовжують боротись проти загарбників РФ.

"Севастополь, Сімферополь, Керч, Ялта та навіть древній Херсонес окрасились в українську символіку! Кожен день, кожну мить українські партизани нагадують окупантам – Україна ніколи не підкориться ворогові", - йдеться в повідомленні.

Спікер зауважив, що росіяни можуть спробувати забрати в України землю, але ворог "ніколи не зможе ніколи відняти ані нашої гідності, ані нашої свободи". Він наголосив, що Україна ніколи не припинить боротьби за незалежність.

"Саме тому обов’язково прийде час, коли українці повернуть собі свої домівки", - додав Назаров.

Нагадаємо, кримські партизани закликають боротися із загарбниками. Так мешканців Криму просять, якщо бачать велике скупчення техніки РФ, особливо в північному Криму, повідомляти про їхнє місце розташування з точними координатами та бажано з фото та з описом кількості техніки, її станом.

Як повідомляв начальник ГУР МО Кирило Буданов, Україна має зробити все, щоб деокупувати незаконно анексований Росією Крим до літа 2023 року.

Полковник запасу та військовий експерт Петро Недзельський заявив, що для повернення окупованого Криму необхідно знищити Кримський міст і Чорноморський флот.

Генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес вважає, що для звільнення анексованого Криму ЗСУ треба високоточна далекобійна зброя.

Тим часом, як пише Politico, у Пентагоні сумніваються, що ЗСУ можуть звільнити Крим найближчим часом.

Читайте також: