536
1 хв

Окуповані території України: Портников спрогнозував, що там зробить Росія

Віталій Портников описав, що чекає на українців у складі РФ.

Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Віталій Портников

Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Публіцист Віталій Портников вважає, що окуповані РФ українські землі стануть «пустелею». Росія вивезе звідти все цінне та очистить від мешканців.

Про це він сказав в інтерв’ю на ютуб-каналі «Кулуари Забєліної».

Віталій Портников зазначив, що окуповані українські території у складі РФ будуть «очищені» та перетворяться на пустелю.

«Ті землі, які вони окупують, ніколи більше не будуть українськими. Вони будуть очищені, як зараз очищають окуповані території. Ви бачите, що там відбувається? Так, їх очищають не просто від українців, їх очищають від мешканців. І знаєте ще чому? Тому що вони не впевнені, що завжди буде їхнім. Я весь час нагадую, що з до 1975 року росіяни взагалі не освоювали Калінінградську область, тому що вони не були впевнені, що це завжди буде їхнім. Тільки після Гельсінського акту вони почали вкладати туди гроші, а не вивозити звідти все, що вони могли вивести. Окуповані території України чекає та ж сама доля. Скільки б вони не окупували, це буде просто пустеля», — пояснив він.

Нагадаємо, Віталій Портников вважає, що російський диктатор Путін не планує погоджуватися на мирну угоду та закінчення війни проти України.

