Більша частина території півострова стане непридатною для ведення сільського господарства та навіть проживання людей.

Після зруйнування Каховської ГЕС окупований росіянами Крим перетворюється на напівпустельну територію. За прогнозами експертів, близько пів мільйона людей змушені будуть покинути непридатну для проживання місцевість.

Про це повідомляє незалежний дослідник під ніком ChrisO_wiki на платформі Х, публікуючи відповідні супутникові фото півострова.

За даними експерта, рослинний покрив в іригаційних районах південної Херсонської області та Криму скоротився на 85%. Крім того, зима 2023-2024 років була надзвичайно сухою: кількість опадів становила лише 10-50% від норми, а в гірських районах Криму — всього 17% від норми. Через це річки пересохли, а водосховища значно виснажені.

Різниця в рослинному покриві між липнем 2013 року та липнем 2024 року / Фото: ChrisO_wiki на платформі Х

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Це може призвести до того, що більша частина території стане непридатною для ведення сільського господарства та навіть проживання людей.

“Загалом по обидва боки Дніпра водосховищем живилося близько 12 тисяч кілометрів каналів. Лише Каховський канал зрошував 220 тисяч гектарів землі та забезпечував існування сотням тисяч людей у сільському господарстві та важкій промисловості”, - йдеться у дописі.

Перетворення окупованого півострова на посушливу територію уже призводить до значного зниження врожайності сільськогосподарських культур та загрози водного дефіциту.

Супутникові фото зафіксували пересихання Північно-Кримського каналу / Фото: ChrisO_wiki на платформі Х

За словами дослідника, теперішня ситуація може повернути північний Крим до тієї екологічної ситуації, яка була на цій території понад 100 років тому.

“Це була спекотна, посушлива, курна рівнина з частими посухами, пиловими бурями та неврожаями. Корінні кримські татари заробляли на життя натуральним господарством і ремеслами, а не землеробством”, - зауважив він.

При цьому ChrisO_wiki цитує англійського мандрівника, який у 1855 році описував внутрішню частину Криму влітку як місце “меланхолійного запустіння”, в якому “трави та квіти стали пилом і попелом, поверхня — ідеальна пустеля і може підтримувати лише кілька рослин і кущів.

Нагадаємо, росіяни називають Крим "ісконно рускім" і вважають його сакральним місцем для себе. Але насправді російська історія в Криму налічує менше трьохсот років. І почалася вона з грандіозної афери, яку росіяни досі приховують.

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