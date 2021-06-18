Негода в Криму забрала життя людини, затопила авто і будинки: окупанти залучають військових

Місцеві мешканці пересуваються по місту на човнах.

Окупований Крим штормить. Слідом за Керчю негода накрила Ялту: курорт закрили, ввели режим надзвичайної ситуації, евакуюють людей. За даними місцевих ЗМІ, за добу в різних частинах півострова випала двомісячна норма опадів. ТСН.ua зібрав все, що відомо про ситуацію.

В Ялті — надзвичайний стан

Потоки води, які течуть по вулицях курорту, зносять на своєму шляху людей і автомобілі. З берегів вийшла річка Водоспад. Затопленими виявилися близько 300 житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. За даними "Крименерго", знеструмлені 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередач. В цілому без електроенергії залишилися близько 2700 осіб.

Місцева самопроголошена "влада" Ялти розгублена і не знає, до чого може привести негода. Курорт закрили, людей закликають не виходити на вулицю, водночас підприємства просять відпустити співробітників додому.

В результаті повені постраждали вісім осіб: у одного медики діагностували перелом щиколотки, ще сім отримали незначні пошкодження. Загинула одна людина.

"В Ялті введений режим надзвичайної ситуації. Прошу всіх запастися водою, тому що зараз буде відключення практично по всьому регіону. Залишайтеся вдома і не панікуйте", — заявила самопроголошена "керівниця" міста Яніна Павленко.

Керч під водою

У Керчі випали дві місячні норми опадів. Через це підтопленими виявилися насосні підстанції, в результаті чого без водопостачання залишилися Кіровський і Ленінський райони міста. У деяких частинах вода піднялася до рівня перших поверхів багатоповерхівок. Затопленими виявилися й автомобілі — вода їх покриває практично з дахом.

"В результаті рясних опадів у вигляді дощу залишаються підтопленою Міська лікарня №1. У лікарні підтоплений цокольний поверх, рівень води становить 32 см. У лікарні перебуває 182 особи", — повідомили місцеві надзвичайники.

З берегів в Керчі вийшла річка Мелек-Чесмі. За словами місцевих мешканців, через добу вода так і не пішла. Затопленими як і раніше залишаються кілька міських вулиць. Центр міста водії об'їжджають через сусідні райони.

Для ліквідації наслідків негоди в Ялті та Керчі підключили військових. На місцях працює Росгвардія, "Міноборони" окупантів, а також Чорноморський флот РФ.

Нагадаємо, що рясні дощі тривають не тільки на окупованому Кримському півострові, але і в центральній частині України. Зокрема, негода накрила Дніпро, де через опади руйнується центральна набережна, а також проїзні частини.

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