Окупований Маріуполь перебуває на межі епідемії: деталі

У тимчасово окупованому Маріуполі стрімко розповсюджуються інфекційні захворювання. На жаль, у місті можлива епідемія.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Що відомо

Як зазначається, за останні чотири тижні у тимчасово окупованому місті збільшилася кількість хворих на вірусні інфекції. Щодня дедалі більше містян звертаються до медзакладів, щоб отримати допомогу. Серед симптомів – висока температура, сильний кашель та інші прояви.

"Окупанти не повідомляють, чи це спалах ГРВІ або коронавірусної інфекції COVID-19. Лікарні ніяк не підготували до періоду розповсюдження інфекційних захворювань, особливо що стосується хворих на коронавірус. У медзакладах не вистачає необхідних препаратів та обладнання", –

Через низький рівень медицини в окупації, акцентують у відомстві, захворюваність зростає.

Раніше стало відомо, що росіяни завозять на окуповані території лікарів з Карелії.

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