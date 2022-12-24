Окупований Маріуполь перетворюється на російську військову базу: фото

Росіяни продовжують «танці на кістках» і трансформують місто.

Окупований російськими військовими Маріуполь поступово перетворюється на військову базу.

Про це інформує СтратКом ЗСУ у Telegram-каналі.

Прямим підтвердженням є те, що пріоритет на будівництво абсолютно всіх великих об'єктів наданий одному з офіційних забудовників МО РФ ПРК "Военно-строительна компания".

Компанія вже встигла за час окупації міста побудувати величезний медичний заклад, який анонсувався як "Багатофункціональний діагностичний центр", а по факту це великий військовий шпиталь, в який не мають доступу цивільні пацієнти окрім особливих випадків. Цей заклад легко помітити з повітря він має на одній із будівель величезний надпис "Армия Росии".

Маріуполь (3 фото)

Також ця компанія бере активну участь в зносі багатьох споруд 3 і 4 мікрорайонів, буде будуватись житло для військових.

Місцеві, які потерпають від рук загарбників, отримують лише місця на кладовищі. Наприклад розміри Старокримського цвинтаря збільшились в рази за останні декілька місяців, бо всі, хто був незгоден з діями і рішеннями окупантів, знаходили там своє останнє місце.

Коли можуть звільнити Маріуполь

Російські окупанти готуються до нової битви за Маріуполь, адже поблизу міста зараз фіксується скупчення ворожих військових частин.

Екскомандувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес переконаний, що Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року. На його думку, російські солдати погано підготовані.

Тим часом російські військові почали видавати маріупольцям паспорти Росії. В першу чергу паспорти видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.

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