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Окупований Мелітополь найближчими днями може залишитись без газу: в чому річ

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Окупований Мелітополь найближчими днями може залишитись без газу: в чому річ

Фото: pixabay.com

Тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області найближчими днями може залишитися без газу.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, було пошкоджено магістральний газопровід.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Пошкоджено магістральний газопровід у районі села Мирне. Тиск газу є лише у трубі і залишився на 1-2 доби", - сказав Федоров.

За його словами, причиною пошкодження газопроводу стали постійні обстріли російських військ.

Нагадаємо, у Мелітополі партизани вбили двох російських окупантів. Є інформація, що "народні месники" допомогли вирушити на той світ двом окупантам високого рангу.

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