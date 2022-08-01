Окупований Мелітополь затопило і вітром позривало дахи (фото, відео)

В окупованому Мелітополі через масивну зливу затопило вулиці, а вітром позривало покрівлю.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Так, сьогодні, 1 серпня на Центральному ринку Мелітополя на одному з торгових павільйонів вітром зірвало дах. Він впав на припарковані поруч авто. В результаті одного з водіїв, який саме перебував у салоні автомобіля, затисло металевими конструкціями.

Також через велику зливу в Мелітополі затопило водою вулиці.

Нагадаємо, що буревій пройшовся Дніпром. Десятки зламаних дерев, повалені електроопори, зірвані рекламні щити. Через пошкодження дротів зупинився рух одразу на 6-ти трамвайних маршрутах. Вісім вагонів ночували на лінії. Ураган налетів раптово, містяни ледь встигли поховатися.

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