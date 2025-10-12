Окупований Донецьк атакували дрони: над містом клуби диму (відео)

Пожежа в Донецьку після атаки дронів / © скриншот з відео

Реклама

Увечері в суботу, 11 жовтня, тимчасово окупований Донецьк атакували ударні безпілотники. У місті пролунали вибухи та спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомляють очевидці у Telegram-каналах, публікуючи фото та відео.

Місцеві пабліки повідомили про серію вибухів та пожежу на об’їзній дорозі Донецька.

Реклама

Згодом стало відомо, що БПЛА вдарили по приміщенню колишнього гіпермаркета «Ашан», який окупанти перейменували на «Сігму».

За словами анонімного місцевого жителя, якого цитує «Суспільне», прилетіло чотири дрони, після чого почалася детонація.

Вогонь перекинувся на сусідню посадку, де раніше вечорами паркувалися військові автівки.

Рятувальникін на місці пожежі не було.

Реклама

«Пожежних машин не видно. Певно, нема чим тушити», — сказав співрозмовник видання.

Як відомо в окупованому Донецьку уже тривалий час проблеми із водопостачанням.

Вода в кранах зелена, із запахом каналізації. Щоб помитися, у воду необхідно додати спеціальні таблетки, лимонну кислоту та прокип’ятити її.

Нагадаємо, на початку вересня у тимчасово окупованому Луганську після серії вибухів спалахнула потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Очевидці повідомили про атаку дронів на стратегічний для окупантів об’єкт.