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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Окупований Крим атакують БпЛА: у низці міст пролунали вибухи

Вибухи пролунали одразу в кількох населених пунктах, а в Керчі, за попередніми даними, сталося влучання поблизу залізничного вокзалу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Вибухи у Криму

Вибухи у Криму / © Укрінформ

У ніч проти 17 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

За інформацією місцевих жителів, два вибухи було чути в Сімферополі. Попередньо, вони пролунали з боку селища Гвардійське.

Також вибухи та стрілянину чули в Кам’янці поблизу Сімферополя.

У Феодосії, за словами очевидців, було чути проліт безпілотників, після чого мобільні вогневі групи окупантів відкрили вогонь.

Крім того, про вибухи повідомляють і жителі Євпаторії.

Найпотужніші вибухи, за інформацією Telegram-каналу, пролунали в Керчі, де працювала російська ППО.

Також зазначається, що рух Керченським мостом був перекритий майже три години.

За попередніми повідомленнями місцевих жителів, у Керчі сталося влучання в районі залізничного вокзалу. На місці виникла сильна пожежа.

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій повідомили про ураження Балаклавської ТЕС в окупованому Севастополі.

Ми раніше інформували, що після атаки дронів у Криму почався енергетичний хаос, без світла залишилися цілі райони.

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Кількість переглядів
2
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