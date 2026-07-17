- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2
- Час на прочитання
- 1 хв
Окупований Крим атакують БпЛА: у низці міст пролунали вибухи
Вибухи пролунали одразу в кількох населених пунктах, а в Керчі, за попередніми даними, сталося влучання поблизу залізничного вокзалу.
У ніч проти 17 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».
За інформацією місцевих жителів, два вибухи було чути в Сімферополі. Попередньо, вони пролунали з боку селища Гвардійське.
Також вибухи та стрілянину чули в Кам’янці поблизу Сімферополя.
У Феодосії, за словами очевидців, було чути проліт безпілотників, після чого мобільні вогневі групи окупантів відкрили вогонь.
Крім того, про вибухи повідомляють і жителі Євпаторії.
Найпотужніші вибухи, за інформацією Telegram-каналу, пролунали в Керчі, де працювала російська ППО.
Також зазначається, що рух Керченським мостом був перекритий майже три години.
За попередніми повідомленнями місцевих жителів, у Керчі сталося влучання в районі залізничного вокзалу. На місці виникла сильна пожежа.
Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій повідомили про ураження Балаклавської ТЕС в окупованому Севастополі.
Ми раніше інформували, що після атаки дронів у Криму почався енергетичний хаос, без світла залишилися цілі райони.