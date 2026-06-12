Окупований Крим накрила продуктова криза: з полиць зникають товари першої необхідності

Окупований Крим / © Associated Press

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В окупованому Криму спостерігається підвищений попит на продукти першої необхідності, через що в торговельних мережах почали зникати окремі товари, зокрема сіль, цукор, крупи та борошно.

Про це в ефірі Еспресо розповів заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков.

«Що стосується цивільної інфраструктури та забезпечення, то слід зазначити, що в окупованому Криму відчувається підвищений попит на продукти першої необхідності. Зокрема, почали зникати сіль, цукор, окремі види круп, а також борошно. Це призвело до того, що торговельним мережам рекомендували обмежити продаж таких товарів в одні руки», — зауважив Чистіков.

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Водночас він наголосив, що постачання продуктів до окупованого Криму триває, однак за значно вищими цінами.

«Проте існує інший аспект її постачання: постачальники, які завозять ці товари по сухопутному коридору, застосовують підвищений коефіцієнт щодо вартості постачання продукції на територію тимчасово окупованого Криму.

Тобто продукція на території тимчасово окупованого Криму є, однак її вартість значно вища, ніж на території РФ. Це пов’язано як із ризиками постачання, так і зі зростанням вартості палива», — додав Чистіков.

Раніше повідомлялося, що українські військові готують нову масштабну операцію для повного відрізання тимчасово окупованого Кримського півострова від російського постачання.

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Ми раніше інформували, що супутникові знімки підтвердили пошкодження мосту на Арабатську стрілку, який сполучає окуповану частину Херсонщини з Кримом.

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