Окупований Крим занурився у блекаут: без світла залишилися великі міста

Блекаут / © iStock

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У ніч проти 20 серпня в тимчасово окупованому Криму стався масштабний блекаут. Моніторинговий канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів повідомляв про повне знеструмлення Сімферополя та Севастополя. Також електроенергія зникла у Керчі, Феодосії та Ялті.

За словами очевидців, у Сімферополі перед відключенням спостерігалися сильні стрибки напруги, після чого місто повністю залишилося без електрики. Згодом канал повідомив, що світла нібито не було практично на всьому півострові.

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Причина масштабного збою наразі достеменно невідома. «Кримський вітер» припускав, що проблеми з електропостачанням могли бути пов'язані з подіями в районі Севастополя, однак офіційного підтвердження цьому немає.

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Водночас станом приблизно на 01:20–02:00 електропостачання почало поступово відновлюватися. За даними каналу, світло з'явилося у Керчі, Феодосії, Сімферополі, а також у Бахчисараї та Ялті; у Севастополі електрика повернулася щонайменше до центральної частини міста.

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