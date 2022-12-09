Окупанти розмістили "Гради" на Запорізькій АЕС: в ISW розповіли навіщо

У Кремлі наказали розмістити "Гради" на Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Москва робить це для того, аби послабити критику радикальних прихильників війни на тлі повідомлень про виведення військ зі станції.

Про це повідомляять у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Розгортання нового обладнання на ЗАЕС може бути спробою заспокоїти чутки російських націоналістично налаштованих військкорів про можливий вихід Росії із ЗАЕС, який Кремль двічі заперечував за останні 10 днів", - зауважують американські експерти.

До слова, попередні опубліковані супутникові кадри підтверджують, що російські сили зберігають військову техніку. Зокрема, на ЗАЕС є боєприпаси, бронетранспортери, зенітні гармати тощо. Зброю окупанти розмістили біля сховища відпрацьованого ядерного палива.

Днями стало відомо, що окупанти завезли на АЕС реактивні системи залпового вогню "Град". В "Енергоатомі" попереджають, що цими установками окупанти можуть обстріляти міста Нікополь і Марганець.

Нагадаємо, ЗАЕС окупантиРФ захопили ще у березні, а потім обстріляли саму станцію. На територію АЕС росіяни стягнули техніку, розмістили в машинній залі енергоблока вибухівку та зброю.

Наприкінці листопада президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів про ознаки того, що росіяни готуються покинути АЕС. Втім,це не означає, що РФ може вже скоро вийти з АЕС.

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