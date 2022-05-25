Олег Псюк з Kalush Orchestra виставив свою рожеву панаму та приз "Євробачення-2022" на аукціон

Олег Псюк з Kalush Orchestra виставив свою рожеву панаму та приз "Євробачення-2022" на аукціон

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, як і обіцяв, виставив кришталевий мікрофон за перемогу на "Євробаченні-2022" та свою фірмову рожеву панамку, у якій співав на конкурсі, на аукціон.

Символи перемоги Kalush Orchestra на "Євробаченні" тепер допомагатимуть робити перемогу України у війні з російськими окупантами. Гурт віддає рожеву панамку і кришталевий кубок-мікрофон для збору донатів на допомогу Збройним силам України.

Kalush Orchestra проведуть разом з Благодійним Фондом Сергія Притули дві акції одночасно.

Це буде розіграш рожевої панами, в якій на "Євробаченні" виступав фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк. Щоб взяти участь, треба задонатити від 200 грн (або від 5 євро) у банку від Monobank Фонду Притули. Більше донатів – більше шансів перемогти. Партнери гурту з Monobank рандомно оберуть переможця серед всіх благодійників.

Та аукціон кришталевого кубка-мікрофона переможця "Євробачення-2022".

Його отримує той, хто зробить найбільший загальний внесок на банку Фонду Притули або ж у крипті на криптогаманець Фонду Сергія Притули.

Усі кошти з аукціону підуть на рахунок Благодійного фонду Сергія Притули для допомоги Збройним Силам України. Це перший у світі аукціон з кубком переможця "Євробачення" для допомоги армії.

Початок розіграшу та аукціону 25 травня об 11:00 ранку. Він відбуватиметься на платформі Monobank та MetaHistory. За переможний кришталевий мікрофон Kalush Orchestra ставки приймаються і в звичайній валюті, і в криптовалюті на гаманець Фонду Притули.

Триватимуть обидва заходи до 28 травня 19:00. Завершиться все спільним прямим ефіром Сергія Притули і Олега Псюка у соцмережах.

Паралельно відбудеться розіграш NFT на базі MetaHistory. Купуючи NFT за криптовалюту, його власник отримує: 100% унікальний цифровий файл NFT з зображенням мікрофону і Kalush Orchestra. Ексклюзивну зустріч-вечерю з учасниками гурту Kalush Orchestra . Можливість взяти участь в аукціоні кришталевого кубка-мікрофона, який отримає благодійник за найбільший донат.

Розіграш підтримує Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, а також Європейська мовна спілка (EBU) — асоціація телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania перемогли на "Євробаченні-2022" з загальною рекордною оцінкою у 631 бал. Це третя перемога України на "Євробаченні", але перша – повністю українськомовної пісні.

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