Олег Сенцов розповів, як відновлюється після поранення та як реагує на "мирне життя" українців у тилу

Український режисер Олег Сенцов, який від початку повномасштабної війни служить у лавах ЗСУ, розповів про поранення на фронті, фільмування боїв з окупантами, реакцію дружини на його службу та про "мирне життя" українців у тилу.

До слова, нещодавно кіномитець опублікував 30-хвилинне відео бою з російськими окупантами, хоча раніше він не планував цього взагалі робити. В ефірі телемарафону режисер пояснив, що змінив свою думку. За словами Сенцова, вони потім із побратимами аналізують свої помилки. Окрім того, він фільмує бої, адже це історичні події, які мусять побачити якомога більше людей.

Сенцов показав відео жорстокого бою під Авдіївкою

"Я думав, що я буду лише військовослужбовцем, а так і є. Я офіцер Збройних сил. Було багато таких моментів, які я хотів зафільмувати. І для мене, і для хлопців це потім буде розбір помилок, аналіз дій, фіксація якихось моментів історичних, бо це історичні події, і потім я розумію, що цим треба з кимось ділитися, бо люди повинні знати правду про війну", - поділився Сенцов.

Сам режисер нині перебуває на лікуванні. Так, після бою з окупантами Сенцов отримав тяжке поранення. Як зізнався військовий, нині його рани загоїлися, він повертатиметься на фронт і служитиме на сході України.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

"Вже добре. Спочатку було не дуже, а потім уже все добре. Я вже післязавтра повертаюся на фронт", - поділився режисер.

Олег Сенцов говорить, що його дружина неабияк за нього хвилюється. Однак він переконує обраницю, що робить важливу справу для країни. Окрім того, він захищає її та їхнього сина.

Олег Сенцов із дружиною

"Хороших у неї немає відчуттів, але вона розуміє, що я роблю важливу справу для країни. Я їй завжди кажу, що я воюю за вас", - поділився режисер.

До речі, Олег Сенцов також зізнався, як реагує на "мирне життя" українців у тилу. За словами режисера, коли він вперше повернувся з фронту, його дратував цей суттєвий контраст. Нині ж військовий розуміє, що люди, попри війну, мають продовжувати жити. Однак Сенцов наголосив, що українці повинні не забувати, завдяки кому це все відбувається.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

"Часто люди це запитують. Минулого року, коли я приїжджав з-під Бахмута, де були важкі бої, то враження було сильне таке. Контраст дійсно. Бачив спокійних людей, цілі домівки, авто, мало військових. Це так дратувало на підсвідомому рівні. Потім ти це приймаєш і розумієш, що ми ж там воюємо, щоб країна жила мирним життям. Зараз немає такого дратування. Цивільні люди живуть своїм життям, і ми за те, щоб воно тривало. Але важливо, щоб люди не забували, завдяки чому воно тут відбувається", - прокоментував режисер.

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