Олег Синєгубов показав уламки бомби, що влучила у будинок в Харкові

В Харкові збільшилась кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару.
Ворог вдарив по багатоповерхівці у Харкові важкою авіабомбою ФАБ-500. Фахівці збирають на місці прильоту докази чергового воєнного злочину держави-агресорки.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За інформацією від правоохоронців, окупанти влучили по житловому будинку в Харкові авіабомбою ФАБ-500", — йдеться у повідомленні.
Олег Синєгубов додав, що люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Наразі відомо про 31 постраждалого.
Нагадаємо, вдень 24 вересня ворог вдарив КАБами по Харкову.
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