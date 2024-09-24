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Олег Синєгубов показав уламки бомби, що влучила у будинок в Харкові

Олег Синєгубов показав уламки бомби, що влучила у будинок в Харкові

Наслідки авіаудару по Харкову

В Харкові збільшилась кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару.

Ворог вдарив по багатоповерхівці у Харкові важкою авіабомбою ФАБ-500. Фахівці збирають на місці прильоту докази чергового воєнного злочину держави-агресорки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уламок авіабомби, яка влучила у багатоповерхівку у Харкові / © Олег Синєгубов
Уламок авіабомби, яка влучила у багатоповерхівку у Харкові / Фото: Олег Синєгубов

"За інформацією від правоохоронців, окупанти влучили по житловому будинку в Харкові авіабомбою ФАБ-500", — йдеться у повідомленні.

Руйнування у Харкові / ©
Руйнування у Харкові

Олег Синєгубов додав, що люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Наразі відомо про 31 постраждалого.

Нагадаємо, вдень 24 вересня ворог вдарив КАБами по Харкову.

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