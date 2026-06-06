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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
650
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1 хв

Олега Тягнибока поранили на фронті

Це сталося, коли він разом з побратимами перебував в автомобілі, в який влучив ворожий дрон.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Олег Тягнибок

Олег Тягнибок / © УНІАН

Очільник партії ВО «Свобода», ексдепутат Олег Тягнибок, який захищає Україну від ворога, отримав поранення на фронті.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання!» — зазначив він.

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Олег Тягнибок долучився до лав ЗСУ.

Раніше стало відомо, що син Олега Тягнибока Гордій зазнав поранення на фронті.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
650
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