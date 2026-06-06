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Олега Тягнибока поранили на фронті
Це сталося, коли він разом з побратимами перебував в автомобілі, в який влучив ворожий дрон.
Очільник партії ВО «Свобода», ексдепутат Олег Тягнибок, який захищає Україну від ворога, отримав поранення на фронті.
Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
«Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання!» — зазначив він.
Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Олег Тягнибок долучився до лав ЗСУ.
Раніше стало відомо, що син Олега Тягнибока Гордій зазнав поранення на фронті.
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