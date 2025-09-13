Олександр Цивінський критично висловився про заборону БЕБ відкривати кримінальні справи

Олександр Цивінський

Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський розкритикував положення законопроєкту, який дозволяє відкривати кримінальні провадження за злочини у сфері бізнесу лише прокуратурі.

Про це він сказав в ефірі YouTube-каналу ProUA.

«В останній редакції законопроєкту [№ 12439 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження». – Ред.] було передбачено, що внесення відомостей про початок досудового розслідування за статтями 191, а також 7 розділом, в якому 29 статей з 37 підслідні БЕБ, може здійснюватися лише генеральним прокурором України, його заступником або обласними прокурорами та їхніми заступниками. Я категорично проти цього», – заявив Олександр Цивінський.

За його словами, це несправедливо по відношенню до БЕБ, тому що закон має бути один для всіх.

«Якщо ми приймаємо таку позицію, що тисячі заяв [у сфері відповідальності БЕБ. – Ред.] буде розглядати прокуратура і приймати рішення про початок досудового розслідування, тоді такий підхід має застосовуватися до всіх органів [антикорупційних. – Ред.]. Не можна лише Бюро економічної безпеки обмежити у процедурі початку досудового розслідування», – переконаний Цивінський.

Крім того, на його думку, такий підхід складно реалізувати на практиці без порушення прав бізнесу, тому що дуже багато звернень є саме від підприємців.

«Якщо «білий» бізнесмен бачить, що поряд працює той, хто не сплачує податки, то звичайно, що він йде у правоохоронний орган – БЕБ, комунікує про те, що сталося, пише заяву про злочин. А тому БЕБ має відреагувати», – резюмував Олександр Цивінський.

Раніше директор БЕБ зазначив, що не менш небезпечні положення згадуваного законопроєкту стосуються унеможливлення проведення невідкладних обшуків без ухвали слідчого судді та положень, що фактично підміняють судові рішення довільними «роз’ясненнями» регуляторних органів.

Нагадаємо, 24 січня 2025 року народні депутати зареєстрували проєкт Закону № 12439 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження».

25 лютого його було прийнято за основу, а 27 серпня Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт в цілому. 1 вересня було надано порівняльну таблицю до другого читання.