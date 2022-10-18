Олександр Усик став новим амбасадором United24: Зеленський повідомив подробиці роботи платформи

Крім легендарного боксера, амбасадорами вже є інші видатні українські спортсмени: Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.

Чергове розширення державної фандрейзингової платформи United24 відбулося 18 жовтня. Тут зібрали вже понад 200 млн доларів від людей із десятків країн.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що новим амбасадором United24 став відомий український боксер і володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександр Усик.

"Я щойно говорив з ним і подякував йому за готовність працювати для України. Олександр зосередиться на проєктах, присвячених відбудові нашої країни, зокрема у Київській області", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що амбасадорами разом з Усиком уже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала масштабні обстріли українських міст російськими окупантами.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко опублікував велике звернення до світу щодо війни в Україні.

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