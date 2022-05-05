Олексій Арестович показав, яким його бачить маленький син: "Це китайський ієрогліф "нероба"

Радник керівника ОП Олексій Арестович поділився малюнком свого маленького сина Олександра, який зобразив батька.

На світлині, якою Арестович поділився зі своїми підписниками в Instagram, зображений малюнок, який створив його маленький син. "Синочок намалював тата. Якщо ви не в курсі, такий самий вигляд має китайський ієрогліф "нероба".

Фоловери сторінки Арестовича з гумором відреагували на його підпис: "Дітям видніше", "щось він знає", "він просто намалював батька після перемоги", "виставте на аукціон".

Малюнок сина Олексія Арестовича / instagram.com/alexey.arestovich

Зазначимо, що Олексій Арестович 2015 року одружився з Арестович (Грибановою) Анастасією Валеріївною, яка є директором з розвитку в одному з видавництв. Пара виховує двох спільних дітей - дочку Вероніку та сина Олександра. Також у Арестовича є донька від першого шлюбу - Аеліта.

Олексій Арестович з дружиною Анастасією / facebook.com/alexey.arestovich

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